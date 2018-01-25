Композитора, написавшего музыку для "Шерлока", "засекли" в киевском метро

Прайс приехал в Киев в рамках учебного курса для кинокомпозиторов.

Известного британского композитора Майкла Прайса, который написал музыку к сериалу "Шерлок", "засекли" в киевском метро.

"Знакомьтесь, друзья, это Майкл Прайс. Он - топ-композитор из Великобритании. Писал музыку к сериалу "Шерлок" и еще более чем к 30 фильмам. Отмечен наградой "Эмми", - говорится в сообщении КП "Київський метрополітен" в фейсбуке.

Отмечается, что Прайс приехал в Киев впервые, в рамках учебного курса для кинокомпозиторов.

"Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее, чем на такси", - подчеркивают в КП.

Как сообщалось, с 22 по 26 января в Киеве проходит учебная программа для кинокомпозиторов Envision Sound. В программе примут участие 13 молодых композиторов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Польши и Украины. Они пройдут интенсивное обучение под кураторством известных кинокомпозиторов Майкла Прайса (Великобритания) и Аллы Загайкевич (Украина).

Майкл Прайс - один из самых востребованных композиторов Великобритании. Лауреат "Эмми", наград Royal Television Society, Music&Sound и Televisual Bulldog, номинант на BAFTA и "Эммы" за музыку к сериалу "Шерлок" (которую он пишет в соавторстве с Дэвидом Арнолдом). Также работал над монтажом звука в "Властелине колец", "Реальной любви" и других фильмах.


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