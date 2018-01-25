В Харькове женщина за $10 тыс. заказала убийство бывшего зятя-чиновника

Правоохранители имитировали убийство мужчины и задержали организатора "на горячем".

В Харькове женщина за $10 тыс. заказала убийство бывшего зятя-чиновника
Фото: atn.ua

Прокуратура Харьковской области области совместно со Службой безопасности предупредили заказное убийство директора одного из местных коммунальных предприятий и задержали организатора преступления.

Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

Отмечается, что жизнь мужчины оценили в 10 тысяч долларов США.

Досудебное расследование начато по ч. 2 п.п. 6, 11, 12 в. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу и по предварительному сговору группой лиц).

"Заказчицей оказалась 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в криминальной среде исполнителя. Основным ее требованием было совершить убийство таким образом, чтобы смерть мужчины выглядела как естественная, например - от остановки сердца. После смерти бывшего зятя женщина планировала завладеть его движимым и недвижимым имуществом", - отмечается в сообщении.

В ходе операции оперативники спецслужб имитировали убийство мужчины. Организатора разоблачили "на горячем" - во время окончательного расчета за заказ. Сейчас женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, по данным полиции, в 2017 году в Украине произошло 1551 умышленное убийство, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом. Почти 90% из убийств были раскрыты.


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