В здании суда Северодонецка застрелился боец Нацгвардии
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
"Сегодня, около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции от старшего наряда охраны суда поступило сообщение о том, что во время несения службы наряда в составе троих военнослужащих, 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Табельное оружие погибшего изъято.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Открытое уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство). Досудебное расследование будет проводиться под процессуальным руководством военной прокуратуры.
Напомним, 17 января в Днепре на территории охраняемого объекта был найден мертвым военнослужащий-срочник 1998 года рождения. Солдат выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.
В 2017 году небоевые потери ВСУ на Донбассе составили 98 военных. Всего украинская армия за год потеряла около 200 бойцов.
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