В здании суда Северодонецка застрелился боец Нацгвардии

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: president.gov.ua

В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня, около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции от старшего наряда охраны суда поступило сообщение о том, что во время несения службы наряда в составе троих военнослужащих, 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Табельное оружие погибшего изъято.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Открытое уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство). Досудебное расследование будет проводиться под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, 17 января в Днепре на территории охраняемого объекта был найден мертвым военнослужащий-срочник 1998 года рождения. Солдат выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.

В 2017 году небоевые потери ВСУ на Донбассе составили 98 военных. Всего украинская армия за год потеряла около 200 бойцов.