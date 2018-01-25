В здании суда Северодонецка застрелился боец Нацгвардии

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В здании суда Северодонецка застрелился боец Нацгвардии
Фото: president.gov.ua

В Северодонецке во время несения службы по охране административного здания Апелляционного суда Луганской области совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Сегодня, около 6:30 в Северодонецкий отдел полиции от старшего наряда охраны суда поступило сообщение о том, что во время несения службы наряда в составе троих военнослужащих, 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Табельное оружие погибшего изъято.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Открытое уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство). Досудебное расследование будет проводиться под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, 17 января в Днепре на территории охраняемого объекта был найден мертвым военнослужащий-срочник 1998 года рождения. Солдат выстрелил себе в голову из автомата Калашникова.

В 2017 году небоевые потери ВСУ на Донбассе составили 98 военных. Всего украинская армия за год потеряла около 200 бойцов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Учительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицуУчительница танцев в Черкасской области ударила в ухо 11-летнюю ученицу
Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодкеДве девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейскийПерестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Блок рекламы


Похожие новости
В США зампрокурора выстрелил в подростка на заседании суда В США зампрокурора выстрелил в подростка на заседании суда
В Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMWВ Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMW
В 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходныхВ 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходных
В Калифорнии мужчина расстрелял коллег, а затем застрелился самВ Калифорнии мужчина расстрелял коллег, а затем застрелился сам
Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха
30-летний белорус устроил стрельбу в здании Reuters в Польше30-летний белорус устроил стрельбу в здании Reuters в Польше
Lucasfilm объявил о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"Lucasfilm объявил о создании четвертой трилогии киносаги "Звездные войны"
В Киевской области произошло ДТП с автобусом Нацгвардии: погиб военный, 8 человек пострадали В Киевской области произошло ДТП с автобусом Нацгвардии: погиб военный, 8 человек пострадали
Стрельба в Лас-Вегасе: преступник застрелился во время штурма его номераСтрельба в Лас-Вегасе: преступник застрелился во время штурма его номера
В оккупированном Судаке эвакуировали 76 человек из-за схода селевого потокаВ оккупированном Судаке эвакуировали 76 человек из-за схода селевого потока
Последние новости
Подгружаем последние новости