Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности

За 50 лет певец дал более 4 тысяч концертов в более чем 80 странах мира.

Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности
Фото: Макс Левин

Британский музыкант Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене. Последней серией выступлений станет турне One Last World, которое начнется в сентябре 2018 года, передает ВВС.

Об этом было объявлено на прошедшей в представительстве компании YouTube специальной пресс-конференции, транслировавшейся одновременно в Лондоне и Нью-Йорке.

По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети.

В прошлом году сэр Элтон провел два дня в реанимации и больше недели в больнице. Как объявили тогда его менеджеры, причиной стала потенциально смертельная бактериальная инфекция, которую он получил во время турне по Латинской Америке. Музыканту пришлось тогда отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии.

Тем не менее в 2017 году Элтон Джон снялся в роли самого себя в комедийном боевике "Kingsman: Золотое кольцо" и отыграл 87 концертов.

На личном сайте Элтона Джона незадолго до официального объявления появилась заставка с цитатой из его хита 1973 года Goodbye Yellow Brick Road: "Я наконец-то решил, что мое будущее лежит... "

"Несмотря на объявление о своем финальном турне, вряд ли сэр Элтон полностью прекратит концертную деятельность", - отмечает издание. Известно, что певец работает над мюзиклом по фильму "Дьявол носит Prada" и римейком мультфильма "Король-лев", выход которого намечен на 2019 год.

Элтон Джон впервые начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные гастроли начались с Лос-Анджелеса, где он в качестве сольного исполнителя выступил в 1970-м году.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тысяч концертов в более чем 80 странах мира. На его счету 31 платиновый и 38 золотых альбомов. Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.


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