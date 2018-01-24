Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест
Петрос Саркисян объявил, что продолжает голодовку.
Одесский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения директору детского лагеря "Виктория", где в сентябре погибли три девочки. Защитники хотели, чтобы Петроса Саркисяна посадили под домашний арест, однако он будет оставаться в СИЗО, передает 5 канал.
Адвокаты апеллировали, что суд первой инстанции якобы нарушил процедуру при принятии решения. Прокуроры отвечали: если Саркисяна отпустят из-под стражи, он может убежать. Поэтому судья согласился со стороной обвинения и оставил Саркисяна под арестом до 12 марта.
Бывший директор лагеря, в свою очередь, объявил о продолжении голодания.
"Саркисян отрицает, что видел предписание пожарных, которое нашли у него на столе. В связи с этим ... риски есть всегда, риск подделки документов, влияния на следствие, на своих заместителей, на работников в лагере - чтобы избежать уголовной ответственности", - отметила адвокат пострадавших Татьяна Сягровец.
Напомним, Петроса Саркисяна обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности в лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября произошел пожар. В огне погибли трое детей. Выяснилось, что тогда не сработала пожарная сигнализация. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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24.01.2018 13:35