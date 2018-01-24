Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест

Петрос Саркисян объявил, что продолжает голодовку.

Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест

Одесский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения директору детского лагеря "Виктория", где в сентябре погибли три девочки. Защитники хотели, чтобы Петроса Саркисяна посадили под домашний арест, однако он будет оставаться в СИЗО, передает 5 канал.

Адвокаты апеллировали, что суд первой инстанции якобы нарушил процедуру при принятии решения. Прокуроры отвечали: если Саркисяна отпустят из-под стражи, он может убежать. Поэтому судья согласился со стороной обвинения и оставил Саркисяна под арестом до 12 марта.

Бывший директор лагеря, в свою очередь, объявил о продолжении голодания.

"Саркисян отрицает, что видел предписание пожарных, которое нашли у него на столе. В связи с этим ... риски есть всегда, риск подделки документов, влияния на следствие, на своих заместителей, на работников в лагере - чтобы избежать уголовной ответственности", - отметила адвокат пострадавших Татьяна Сягровец.

Напомним, Петроса Саркисяна обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности в лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября произошел пожар. В огне погибли трое детей. Выяснилось, что тогда не сработала пожарная сигнализация. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.


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