Директора одесского лагеря "Виктория" не отпустили под домашний арест

Петрос Саркисян объявил, что продолжает голодовку.

Одесский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения директору детского лагеря "Виктория", где в сентябре погибли три девочки. Защитники хотели, чтобы Петроса Саркисяна посадили под домашний арест, однако он будет оставаться в СИЗО , передает 5 канал.

Адвокаты апеллировали, что суд первой инстанции якобы нарушил процедуру при принятии решения. Прокуроры отвечали: если Саркисяна отпустят из-под стражи, он может убежать. Поэтому судья согласился со стороной обвинения и оставил Саркисяна под арестом до 12 марта.

Бывший директор лагеря, в свою очередь, объявил о продолжении голодания.

"Саркисян отрицает, что видел предписание пожарных, которое нашли у него на столе. В связи с этим ... риски есть всегда, риск подделки документов, влияния на следствие, на своих заместителей, на работников в лагере - чтобы избежать уголовной ответственности", - отметила адвокат пострадавших Татьяна Сягровец.

Напомним, Петроса Саркисяна обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности в лагере "Виктория", где в ночь на 16 сентября произошел пожар. В огне погибли трое детей. Выяснилось, что тогда не сработала пожарная сигнализация. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.