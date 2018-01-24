В Киеве в результате стрельбы в стриптиз-клубе пострадали трое мужчин

Пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Фото: "Информатор"

Ночью в Киеве на улице Большая Васильковская произошло стрельба в одном из стриптиз-клубов, в результате которой пострадали трое мужчин.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, которые прибыли к месту происшествия, выстрелы прозвучали после ссоры нескольких посетителей стриптиз-клуба. Кто именно открыл стрельбу, пока неизвестно.

На месте пострадавшим оказали первую медицинскую помощь: у одного из мужчин ранения головы, у другого посетителя - травма носа.

Несмотря на полученные ранения, все трое были настроены крайне агрессивно и от каких-либо комментариев отказались.

Администраторы заведения также отказались комментировать произошедшее.

По словам охранников стрип-клуба, все произошло на улице, на ступеньках возле входа в заведение. Далее группа мужчин переместилась в сторону арки у входа в Arena-City.