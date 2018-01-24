Вандалы разбили памятный знак атаману Ивану Сирко в Харькове
На место выехали правоохранители.
В Харькове вандалы разбили памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, расположенный в сквере Победы.
Об этом сообщает местный сайт 057.ua.
В пресс-службе Нацполиции Харьковской области сообщили, что на место выехали правоохранители.
Представитель "Национального корпуса" Олег Ширяев на своей странице в Фейсбуке отметил, что памятный знак восстановят в ближайшее время.
"Мы восстановим этот памятный знак, потому что он был первым патриотическим знаком, который был установлен после Революции Достоинства. Он должен остаться", - написал Ширяев.
Напомним, в августе 2017 года в Харькове установили памятник Ивану Сирко.
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