Вандалы разбили памятный знак атаману Ивану Сирко в Харькове

На место выехали правоохранители.

В Харькове вандалы разбили памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, расположенный в сквере Победы.

Об этом сообщает местный сайт 057.ua.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области сообщили, что на место выехали правоохранители.

Представитель "Национального корпуса" Олег Ширяев на своей странице в Фейсбуке отметил, что памятный знак восстановят в ближайшее время.

"Мы восстановим этот памятный знак, потому что он был первым патриотическим знаком, который был установлен после Революции Достоинства. Он должен остаться", - написал Ширяев.

Напомним, в августе 2017 года в Харькове установили памятник Ивану Сирко.