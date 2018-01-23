Житель прифронтового села получил ранения при попытке распилить снаряд от зенитки
30-летнего мужчину доставили в Торецк с минно-взрывной травмой.
Житель прифронтового села Верхнеторецкое во вторник получил ранения при попытке распилить болгаркой снаряд от зенитной установки.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, 30-летнего мужчину доставили в больницу Торецка с диагнозом минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра.
Это уже третий случай неосторожного обращения с оружием и боеприпасами в Донецкой области с начала года.
11 января школьник попробовал приготовить взрывчатку в домашних условиях и в результате неудачного эксперимента потерял несколько пальцев руки.
16 января в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 57-летний мужчина.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.