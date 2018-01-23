Житель прифронтового села получил ранения при попытке распилить снаряд от зенитки

30-летнего мужчину доставили в Торецк с минно-взрывной травмой.

Житель прифронтового села получил ранения при попытке распилить снаряд от зенитки
Фото: dn.npu.gov.ua

Житель прифронтового села Верхнеторецкое во вторник получил ранения при попытке распилить болгаркой снаряд от зенитной установки.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, 30-летнего мужчину доставили в больницу Торецка с диагнозом минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра.

Это уже третий случай неосторожного обращения с оружием и боеприпасами в Донецкой области с начала года.

11 января школьник попробовал приготовить взрывчатку в домашних условиях и в результате неудачного эксперимента потерял несколько пальцев руки.

16 января в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 57-летний мужчина.


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