В Прилуках перекрыли воду на сутки и попросили жителей по минимуму пользоваться канализацией

Чтобы найти прорыв поставить заглушки, необходимо остановить поток сточных вод.

В Прилуках перекрыли воду на сутки и попросили жителей по минимуму пользоваться канализацией
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Фото: kyivcity.gov.ua

В город Прилуки, который остался без воды из-за разрушения канализационного коллектора, прибыли специалисты из Житомира, которые помогут местным коммунальщикам ликвидировать последствия аварии.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что для того, чтобы найти прорыв и поставить заглушки в системе водоотведения, необходимо остановить поток сточных вод.

"В 12:00 на очередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение перекрыть водоснабжение в сутки. За это время будет максимально осушена канализация и установлены заглушки для дальнейшей работы. Когда подготовится обводная линия труб, будет включено водоснабжения. Если насосы справятся с объемом воды, водоснабжения восстановится и специалисты продолжат поиск и ремонт разрушенного коллектора", - говорится в сообщении.

Также было решено остановить учебный процесс до понедельника 29 января. В детских садах при необходимости организуются дежурные группы.

Власти города просят жителей ограничить слив воды в канализационные системы.

"На месте аварии, непосредственно в системах водоотведения, работать люди. Их безопасность зависит от сознания всех горожан", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, вечером 19 января в Прилуках произошло разрушение канализационного самотечного асбестоцементного коллектора диаметром 800 мм, который находится на балансе КП "Прилукитепловодоснабжение" и залегает на глубине 12-14 м. Спасательные бригады работают на месте круглосуточно.


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