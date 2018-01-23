15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе

Еще пять человек получили травмы иного рода.

15-летний подросток застрелил двух человек и ранил еще 14 в американской школе
Фото: cnn.com

Во вторник, 23 января, в одной из американских школ произошла стрельба. В результате погибли два 15-летних подростка, еще 14 человек получили ранения. Кроме того, пять человек получили травмы в результате нападения.

Это случилось в городе Бентон в одном из сельских районов штата Кентукки, пишет CNN со ссылкой на заявление губернатора штаба Мэтта Бевина.

Подозреваемому 15 лет. В 8:57 утра по местному времени он зашел в школу с пистолетом в руке и начал стрелять. Сейчас он задержан и находится под стражей. Ему собираются предъявить обвинения в убийстве и покушении на убийстве.

Населенный пункт, в котором произошла стрельба, находится в 120 милях от города Нэшвилла.


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