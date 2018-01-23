Во Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидность
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что медработники вымогали у местного жителя 50 тыс. гривен за содействие в назначении ему третьей группы инвалидности на пожизненный срок.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности.
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23.01.2018 17:04