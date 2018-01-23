Во Львове задержали двух медиков, которые за 50 тыс. гривен предлагали оформить инвалидность

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве одного из руководителей и работника Львовского областного центра медико-социальной экспертизы.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Установлено, что медработники вымогали у местного жителя 50 тыс. гривен за содействие в назначении ему третьей группы инвалидности на пожизненный срок.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Кропивницком главврач поликлиники Нацполиции вымогал у военного $1 тыс. за оформление инвалидности.