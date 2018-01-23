Датского изобретателя обвинили в издевательстве над журналисткой перед убийством

По данным прокуратуры, капитан подлодки спланировал убийство.

Ким Валль и Петер Мадсен на борту подлодки Nautilus Фото: Ritzau Foto

Датский изобретатель Петер Мадсен связал и издевался над шведской журналисткой Ким Валль, прежде чем убил ее на борту субмарины "Наутилус".

Об этом говорится в данных обвинительного заключения, передает Aftonbladet.

По данным прокуратуры, Мадсен спланировал убийство, поскольку взял на борт субмарины несколько инструментов, в частности пилу, нож и шуруповерт.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла определить точную причину смерти журналистки, однако есть предположение, что она могла погибнуть от удушения или от того, что ей перерезали горло.

Как известно, Мадсен признался, что расчленил Валль на борту своего подводной лодки и выбросил части ее тела в море, однако отрицает убийство или сексуальное насилие над ней.

Следователи до сих пор не могут понять мотивы убийства Валль. Однако ранее Копенгагенская полиция заявила, что обнаружила фильмы на компьютере изобретателя, где показно убийства женщин.

Отмечается, что судебный процесс начнется 8 марта, а приговор, как ожидается, будет вынесен 25 апреля.

Ранее датскому изобретателю Петеру Мадсену предъявили обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус". Мадсен обвинили в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. 23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.