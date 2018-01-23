Полиция раскрывает девять из десяти убийств.

В 2017 году в Украине произошло 1551 умышленное убийство, что на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом. Почти 90% из убийств были раскрыты.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Раскрытие убийств - это, в первую очередь, индикатор работы уголовного розыска. По этому показателю можно сделать выводы, как работают оперативные службы. Но мы смотрим и на то, как граждане воспринимают нашу работу. К сожалению, чаще всего общественное мнение формируется, исходя из расследований нескольких резонансных преступлений. При этом почти 90 процентов раскрытых убийств - мало кого интересуют. Это тщательная, кропотливая работа. Все бытовые убийства - не "на слуху", но они раскрываются. Идет ежедневная работа уголовного розыска, о которой мало кто знает", - заявил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов.

В прошлом году полиция также зафиксировала 2024 факта нанесения тяжких телесных повреждений (раскрыты 91%) и 596 - телесных повреждений со смертельными последствиями (раскрыты 92%). Произошло 245 изнасилований (раскрыто 94%).

Тихонов заявил, что отмечается тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений в отношении человека. Число умышленных убийств уменьшилось на 10%, изнасилований - на 25%, избиений - на 8%, избиений со смертельными последствиями - на 12%.