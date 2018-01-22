Ухажер утопил девушку после неудачного свидания

32-летнемумужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: zk.npu.gov.ua

Полиция Закарпатья раскрыла резонансное убийство 21-летней девушки и задержала мужчину, причастного к преступлению.

Пресс-служба полиции Закарпатской области сообщает, что неделю назад, 15 января, житель поселка Дубовое Тячевского района сообщил, что обнаружил тело молодой женщины близ реки Тересва.

Правоохранители установили, что погибшей является 21-летняя местная жительница. Причиной смерти судебно-медицинские эксперты назвали насильственное утопление.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Сразу удалось установить время убийства. Свидетелей происшествия не было.

В ходе расследования полиция установила, что накануне потерпевшая познакомилась в сети с мужчиной из села Калины Тячевского района. 21-летняя девушка вела переписку с 32-летним жителем соседнего населенного пункта, впоследствии они стали планировать встречу. Вечером 14 января мужчина пришел в поселок Дубовое, дождался, пока его новая знакомая выйдет из местной дискотеки, и предложил прогуляться к реке.

Фото: zk.npu.gov.ua

Далее, по словам подозреваемого, там он рассказал потерпевшей, что живет с сожительницей, но готов расстаться с ней для начала новых отношений. Девушка ему отказала. Между ними возникла ссора, во время которой человек утопил женщину.

32-летнему жителю села Калины сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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