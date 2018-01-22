В Киеве на остановке общественного транспорта похитили человека

Похитителей догнали в селе Зазимье.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Столичная полиция освободила жителя Киева, которого похитили на остановке общественного транспорта в Оболонском районе.

На сайте полиции говорится, что к нему подошли пять человек, брызнули в глаза из газового баллончика, силой посадили в микроавтобус Volkswagen с номерами иностранной регистрации, надели наручники и закрыли лицо шапкой.

Свидетели похищения позвонили в полицию. В городе был введен план "Перехват", и вскоре полицейские догнали похитителей в поселке Зазимье Броварского района (находится за Троещиной). Бандиты бросили автомобиль с похищенными мужчиной на обочине и бросились бежать. Четырех из них удалось догнать и задержать, один скрылся.

Подозреваемые в похищении - молодые люди 1990-1992 годов рождения, уроженцы Киевской и Черниговской областей. Давать объяснения полицейским они отказались Сейчас они задержаны и отправлены под домашний арест.

Происшествие расследуют по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса - похищение человека. Правоохранители устанавливают причины и мотивы преступления.


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