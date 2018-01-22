Американский журнал Apofenie издаст номер, посвященный украинской современной литературе

Сейчас на создание номера собирают деньги.

Фото: Читомо

Редакция американского литературного журнала Apofenie готовит зимний специальных выпуск, посвященный современной украинской литературе.

Об этом сообщает издание Читомо.

Для выпуска номера собирают деньги на краудфандинговой платформе.

В спецвыпуске будут рассказы, стихи и эссе Катерины Бабкиной, Александра Бойченко, Кристины Венгринюк, Максима Дупешко, Сергея Жадана, Оксаны Луцишиной, Андрея Любки, Тани Малярчук, Андрея Тужикова, Любови Якимчук. На английский язык тексты переведут Дмитрий Киян, Анна Лелив, Рейли Костиган-Гюмес, Исаак Вилер и Зеня Томпкинс.

"С Революции достоинства в 2014 году многим людям англоязычного мира интересно узнать об Украине, но они ограничены языковым барьером и узким освещением в западных медиа, - рассказала изданию главный редактор журнала Кейтлин Гарсиа. - Мы считаем важным показывать богатую украинскую литературную культуру и наследие и надеемся, что это будет не единственный выпуск литературного журнала, в который войдут украинские авторы".

Журнал Apofenie основали в прошлом год и его миссия - пропагандировать малоизвестные голоса и истории. Главный редактор обещает, что после этого зимнего выпуска, редакция продолжит традицию раз в год отмечать авторов страны, литература которой мало переведена на английский.

Интернет-версия журнала с украинскими авторами выйдет в феврале, а печатный вариант - в начале весны.