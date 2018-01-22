В Берлине покажут новый фильм Стивена Содерберга и картину об Оскаре Уайльде
Берлинский кинофестиваль продолжает объявлять программу.
В рамках основной программы Берлинале-2018 покажут новые фильмы Стивена Содерберга, Лав Диаза, Хосе Падилья и других.
Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.
Новый фильм филиппинского режиссера Лав Диаза "Сезон дьявола" отобран в основной конкурс. Кроме него, на "Золотого медведя" претендует "Музей" Алонсо Руизпаласьоса с Гаэль Гарсиа Берналем в главной роли. Вне конкурса - британско-америкнаский фильм Хозе Падилья "7 дней в Энтеббе" с Розамунд Пайк и Дэниелом Брюлем и "Безумная" Стивена Содерберга с Клэр Фой в главной роли.
В программу Berlinale Special добавили два фильма про писателей: "Счастливый принц" Руперта Эверетта про Оскара Уайльда и "Молодая Астрид" об Астрид Линдгрен.
Напомним, 68-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
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Общество
22.01.2018 18:00