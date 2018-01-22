В Берлине покажут новый фильм Стивена Содерберга и картину об Оскаре Уайльде

Берлинский кинофестиваль продолжает объявлять программу.

В рамках основной программы Берлинале-2018 покажут новые фильмы Стивена Содерберга, Лав Диаза, Хосе Падилья и других.

Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Новый фильм филиппинского режиссера Лав Диаза "Сезон дьявола" отобран в основной конкурс. Кроме него, на "Золотого медведя" претендует "Музей" Алонсо Руизпаласьоса с Гаэль Гарсиа Берналем в главной роли. Вне конкурса - британско-америкнаский фильм Хозе Падилья "7 дней в Энтеббе" с Розамунд Пайк и Дэниелом Брюлем и "Безумная" Стивена Содерберга с Клэр Фой в главной роли.

В программу Berlinale Special добавили два фильма про писателей: "Счастливый принц" Руперта Эверетта про Оскара Уайльда и "Молодая Астрид" об Астрид Линдгрен.

Напомним, 68-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.