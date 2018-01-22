В Швейцарии восемь туристов второй день сидят заблокированными в пещере

В Швейцарии восемь туристов второй день сидят заблокированными в пещере

Восемь швейцарских туристов со вчерашнего дня заблокированы в пещерах Хеллох в долине реки Муота в швейцарском кантоне Швиц.

Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Swissinfo, передает агентство «УНИАН».

Туристы планировали провести двухдневную спелеологическую экскурсию с ночевкой и оказались отрезанными от внешнего мира неожиданным подъемом уровня подземных вод.

Никто из них не пострадал, с ними поддерживается связь, но выйти из пещер они пока не могут.

В настоящее время группа туристов-спелеологов в возрасте от 25 до 55 лет, возглавляемая опытным проводником-профессионалом из числа местных жителей, находится на территории базового лагеря внутри пещеры, наводнение им не грозит.

Развертывание спасательных работ взяли на себя сотрудники местного отделения организации Speleo-Secours Schweiz. Проблема заключается в том, что от места нынешнего расположения туристов на поверхность ведет и другой путь, но степень его сложности делает его непригодным для обычных туристов, пройти этот маршрут могут только настоящие профессионалы-спелеологи.

Поэтому заблокированной группе не остается ничего другого, как ждать спада уровня воды в пещерах. Пока никто не может сказать, когда это произойдет.




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