В Прилуках развалился канализационный коллектор

Город остался почти без воды.

В городе Прилуки (Черниговская область) вечером 19 января произошло разрушение канализационного самотечного асбестоцементного коллектора диаметром 800 мм, который находится на балансе КП "Прилукитепловодоснабжение" и залегает на глубине 12-14 м.

Об этом говорится на сайте Департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Фото: http://dcz.cg.gov.ua/
Фото: http://dcz.cg.gov.ua/

Аварию не ликвидировали до сих пор. По состоянию на утро понедельника нечистоты откачивают в другую ветку коллектора при помощи пожарно-насосной станции и двух мотопомп.

На сайте мэрии Прилук говорится, что повреждение находится под Иоасафской площадью. Вокруг аварийного участка постоянно откачивается вода, поэтому водоснабжение пришлось временно прекратить. Воду будут подавать в ограниченном режиме с 7 до 12 утра. В связи с этим в школах и гимназии введен сокращенный график занятий. Для работы групп продленного дня будет организован подвоз технической воды. Детсады работают в обычном режиме.

Спасательные бригады работают круглосуточно.


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