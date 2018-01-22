В Прилуках развалился канализационный коллектор
Город остался почти без воды.
В городе Прилуки (Черниговская область) вечером 19 января произошло разрушение канализационного самотечного асбестоцементного коллектора диаметром 800 мм, который находится на балансе КП "Прилукитепловодоснабжение" и залегает на глубине 12-14 м.
Об этом говорится на сайте Департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Аварию не ликвидировали до сих пор. По состоянию на утро понедельника нечистоты откачивают в другую ветку коллектора при помощи пожарно-насосной станции и двух мотопомп.
На сайте мэрии Прилук говорится, что повреждение находится под Иоасафской площадью. Вокруг аварийного участка постоянно откачивается вода, поэтому водоснабжение пришлось временно прекратить. Воду будут подавать в ограниченном режиме с 7 до 12 утра. В связи с этим в школах и гимназии введен сокращенный график занятий. Для работы групп продленного дня будет организован подвоз технической воды. Детсады работают в обычном режиме.
Спасательные бригады работают круглосуточно.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
22.01.2018 12:51