Вспышка гепатита А в Николаеве: В больницах 55 человек, у 47 диагноз подтвердили

По состоянию на 22 января в больницах Николаева находятся 47 человек с подтвержденным диагнозом "гепатит А".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

"В областной инфекционной больнице находятся 54 пациента. Из них подтвержден диагноз у 46 человек. В 7 случаях – снят диагноз. Выписан 21 человек. Еще 1 ребенок находится в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 1 ребенка, в трех случаях - диагноз снят, выписано 18 пациентов", - сказано в сообщении.

По состоянию на 18 января, по словам начальника городского управления здравоохранения Ирины Шамрай, на стационарном лечении находилось 65 человек: 50 взрослых, 15 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной заболевания гепатитом А в начале января в Николаеве, согласно ряду выводов, стала вода из пунктов разлива. Позже в местной Госпотребслужбе заявили, что проверят всех продавцов питьевой воды на разлив. Однако официально до сих пор причина заражения не известна.