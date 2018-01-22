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Взрыв в Бердянске: появилось видео с места происшествия (ВИДЕО) В Сети опубликовали видео из Бердянска, где во время попытки задержания полицией злоумышленник взорвал осколочную гранату. Об этом сообщает издание « Новое время ». Напомним, в понедельник, 22 января, на улице Первомайской в Бердянске прогремел взрыв. Согласно имеющимся данным, во время задержания сотрудниками полиции подозреваемый бросил осколочную гранату. Сам злоумышленник в результате взрыва погиб. Кроме того, трое правоохранителей получили серьезные осколочные ранения.

golos.ua

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