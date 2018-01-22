Взрыв в Бердянске: появилось видео с места происшествия (ВИДЕО)
В Сети опубликовали видео из Бердянска, где во время попытки задержания полицией злоумышленник взорвал осколочную гранату.
Об этом сообщает издание «
Напомним, в понедельник, 22 января, на улице Первомайской в Бердянске прогремел взрыв.
Согласно имеющимся данным, во время задержания сотрудниками полиции подозреваемый бросил осколочную гранату.
Сам злоумышленник в результате взрыва погиб.
Кроме того, трое правоохранителей получили серьезные осколочные ранения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
22.01.2018 12:51