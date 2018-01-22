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Четверо юных сталкеров с холодным оружием «случайно» проникли в Одесский порт Вчера, 21 января, на территории Одесского морского торгового порта пограничники и сотрудники охраны ОМТП задержали четверых вооруженных юношей. Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда, молодые люди незаконно попали на территорию порта, передает « Думская ». По словам задержанных, они якобы увлеклись игрой и случайно зашли в международный пункт пропуска. Во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у игроков макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, четыре ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию NKT-R3 и два фонаря. Правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

golos.ua

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