Четверо юных сталкеров с холодным оружием «случайно» проникли в Одесский порт

Четверо юных сталкеров с холодным оружием «случайно» проникли в Одесский порт (ФОТО)

Вчера, 21 января, на территории Одесского морского торгового порта пограничники и сотрудники охраны ОМТП задержали четверых вооруженных юношей.

Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда, молодые люди незаконно попали на территорию порта, передает «Думская».

По словам задержанных, они якобы увлеклись игрой и случайно зашли в международный пункт пропуска.

Во время выяснения обстоятельств пограничники обнаружили у игроков макеты АКМ, АКС, два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, четыре ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку, радиостанцию NKT-R3 и два фонаря.

Правонарушителей передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.




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