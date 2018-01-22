Число заболевших корью в Киеве превысило 120 человек

Из них 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о вакцинации.

Число заболевших корью в Киеве превысило 120 человек
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей.

Об этом сообщил директор ГУ "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак, передает телеканал "112 Украина".

"Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро (22 января, - ред.) у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках", - рассказал он.

Кроме того, по словам Чумака, в 10 случаях были нарушены сроки вакцинации согласно календарю прививок.

Напомним, в Украине от осложнений после кори с начала года скончались три человека, еще пятеро - в прошлом году.

Министерство здравоохранения выступило за введение ответственности за отказ от вакцинации.


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