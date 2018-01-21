Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье
21-22 января на дорогах большей части территории Закарпатской области и города Ужгород 21-22 января сохранится гололедица. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии, передает
Кроме того, в течение 21-22 января в восточной части высокогорья Закарпатской области в связи с снегопадами и метелями удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень). В западной части прогнозируется умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
С начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин.
Напомним, в ночь на 19 января вблизи села Дерно Киверцовского района Волынской области автобус международного сообщения из Киева в Гданьск съехал с автодороги и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне находилось 53 человека.
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