Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье

21-22 января на дорогах большей части территории Закарпатской области и города Ужгород 21-22 января сохранится гололедица. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии, передает УНН .

Кроме того, в течение 21-22 января в восточной части высокогорья Закарпатской области в связи с снегопадами и метелями удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень). В западной части прогнозируется умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

С начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин.