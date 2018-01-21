Двое горняков погибли в результате взрыва на шахте в оккупированной Ждановке
Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси.
На шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате которого погибли два горняка. Об этом сообщает "112 Украина".
Погибшими оказались 37-летний и 38-летний мужчины.
Причиной трагедии стал взрыв метановоздушной смеси.
На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, другие вышли самостоятельно.
Напомним, ранее в оккупированной части Луганской области обвалилась шахта
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