Двое горняков погибли в результате взрыва на шахте в оккупированной Ждановке

Причина трагедии - взрыв метановоздушной смеси.

Шахта "Ждановская"

На шахте "Ждановская" в оккупированной Ждановке Донецкой области произошел взрыв, в результате которого погибли два горняка. Об этом сообщает "112 Украина".

Погибшими оказались 37-летний и 38-летний мужчины.

Причиной трагедии стал взрыв метановоздушной смеси.

На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших подняли на поверхность, другие вышли самостоятельно.

Напомним, ранее в оккупированной части Луганской области обвалилась шахта