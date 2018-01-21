Лавина в Карпатах накрыла 7 туристов из Киева

Путешественникам удалось самостоятельно выбраться из-под снега.

Фото: mns.gov.ua

Группа туристов из Киева вечером, 20 января, попала под лавину в горах Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНИАН.

Семеро туристов путешествовали Черногорским хребтом в Карпатах. Спускаясь к озеру Неистовое, они попали под лавину и их снесло по склону. Никто из туристов не пострадал.

Путешественники позвонили спасателям, которые дежурили на горе Поп Иван, и сообщили, что не нуждаются в помощи и самостоятельно продолжат следовать до базы отдыха Заросляк.

До 23:30 группа успешно добралась до базы. В ГосЧС отметили, что в тот день спасатели рекомендовали группе туристов спускаться с горы Поп Иван безопасным маршрутом и предупредили об опасности схода лавин, но те решили идти другим, заранее выбранным маршрутом.

Напомним, ранее в горах около Яремче потерялся и погиб турист