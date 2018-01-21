В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали

Украинские среди них нет.

В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали
Фото: zpravy.aktualne.cz

В центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. В результате погибли три человека. Об этом сообщает Aktualne.

Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz

Еще девять получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.

Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz
Фото: zpravy.aktualne.cz
Пожар в пятиэтажном здании начался вечером в субботу, 20 января, к его тушению привлекли 17 единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 34 человека, в основном иностранцев. Огонь тушили четыре часа.

Напомним, в захваченном вчера террористами отеле в Кабуле погиб украинец.


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