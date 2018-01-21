В пожаре в гостинице в центре Праги погибли три человека, девять - пострадали
Украинские среди них нет.
В центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. В результате погибли три человека. Об этом сообщает Aktualne.
Еще девять получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.
Напомним, в захваченном вчера террористами отеле в Кабуле погиб украинец.
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