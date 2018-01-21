Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе

В Нацполиции сообщили, что установили личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Это гражданин, который был застрелен вчерашним психом на Новосельской в Одессе. Зовут его Константин Пиковский ("Пика")", - написал он.

Он отметил, что этот гражданин мог помешать Дорошенко вести огонь по полицейским. "По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - добавил Форостяк.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции сообщили хронологию событий по факту стрельбы в Одессе по улице Новосельского. Так, злоумышленник, увидев правоохранителей, бросился на своего сообщника, и сделал в него выстрел, в результате чего тот получил смертельное ранение в сердце и погиб на месте. После этого злоумышленник открыл огонь в сторону стражей порядка и ранил их.