Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе
В Нацполиции сообщили, что установили личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе.
Об этом на своей странице в Facebook написал
"Это гражданин, который был застрелен вчерашним психом на Новосельской в Одессе. Зовут его Константин Пиковский ("Пика")", - написал он.
Он отметил, что этот гражданин мог помешать Дорошенко вести огонь по полицейским. "По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - добавил Форостяк.
Напомним, ранее сообщалось, что в полиции сообщили хронологию событий по факту стрельбы в Одессе по улице Новосельского. Так, злоумышленник, увидев правоохранителей, бросился на своего сообщника, и сделал в него выстрел, в результате чего тот получил смертельное ранение в сердце и погиб на месте. После этого злоумышленник открыл огонь в сторону стражей порядка и ранил их.
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Общество
21.01.2018 10:01