294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине

За минувшие сутки спасатели вытащили из снежных заносов около 1000 автомобилей.

294 населенных пункта в 5 областях до сих пор без электричества из-за непогоды в Украине
Фото: dsns.gov.ua

Из-за сильных снегопадов в Украине без электричества остается 294 населенных пункта в пяти областях: в Одесской области - 197 н.п., в Черниговской - 65, в Днепропетровской - 21, в Кировоградской - 9, в Черкасской - 2. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем сайте утром 21 января.

Спасатели освободили проезд по трассе Киев-Одесса, но предупреждают о затруднении движения на подъемах из-за гололеда.

За минувшие сутки работники ГосЧС отбуксировали из снежных заносов 928 автомобилей.

К борьбе с последствиями непогоды привлекли 51 единицу техники и 110 человек.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Сейчас в Украине сохраняются сложные погодные условия. Небольшой снег наблюдается в Полтавской и Харьковской областях, небольшой снег с дождем в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, дождь в Луганской области.

Напомним, вчера из-за непогоды в Украине без электричества остаются 390 населенных пунктов.


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