Юэн Макгрегор решил прервать брак длиной в 22 года

Юэн Макгрегор решил прервать брак длиной в 22 года

Британский актер Юэн Макгрегор подал на развод после 22 лет брака с Ив Мавракис.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Как пишет издание, причиной такого решения стали «непримиримые разногласия». По информации таблоида, супруги не живут вместе с мая 2017 года.

У пары четверо детей и совместная собственность. По данным источников TMZ, Макгрегор и Мавракис не подписывали добрачное соглашение, в связи с чем, по калифорнийским законам имущество, нажитое супругами в период брака, могут разделить пополам.

Макгрегор и его жена уже наняли адвокатов по бракоразводным процессам и начали обсуждать вопрос опекунства. Так, по сведениям TMZ, актер согласен на совместную опеку и готов платить алименты, однако его супруга настаивает на том, чтобы у Макгрегора было только право навещать детей.

Макгрегор и Мавракис познакомились на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана». Пара вступила в брак в 1995 году. У них четыре дочери — две биологические и две приемные.

Напомним, Юэн Макгрегор сыграет в третьем сезоне сериала «Фарго» две главные роли.




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