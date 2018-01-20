Азербайджанец организовывал в Харькове «секс-туры» для иностранцев – полиция

Азербайджанец организовывал в Харькове «секс-туры» для иностранцев – полиция

Полиция пресекла "бизнес" 24-летнего азербайджанца, который организовывал для иностранцев "секс-туры выходного дня" в Харьков.

Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, он приглашал восточных мужчин в город в качестве туристов.

По данным ведомства, своих клиентов сутенер находил через специально созданный сайт в Интернете, после чего встречал всех желающих в аэропорту "Харьков", размещал их в гостиницах и обеспечивал им досуг.

Со "жрицами любви" азербайджанец знакомился в развлекательных заведениях Харькова и за деньги предлагал им оказывать сексуальные услуги туристам.

"Злоумышленник владел различными иностранными языками, поэтому во время занятия сутенерством самостоятельно общался с клиентами, устанавливал стоимость и виды сексуальных услуг. Он получал деньги от потенциальных клиентов, доставлял женщин в номера гостиниц и выплачивал им заработную плату", – рассказывают в полиции.

Правоохранители сообщили азербайджанцу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 303 ("сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией") Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО с возможностью выйти под залог в 225 000 гривен.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.




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