На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)

В районе парка планируют возвести многоэтажку.

В субботу, 20 января, в Киеве несколько десятков жителей Виноградаря перекрывали улицу Вышгородскую в районе дома №49, протестуя против уничтожения парка "Горка Кристера" и строительства многоэтажки, сообщает "Цензор".

Фото: censor.net.ua

Фото: #facebook#.com/renard.theshifty.9

Фото: #facebook#.com/renard.theshifty.9

Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".

Люди ходили по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускали лишь автомобили скорой помощи. Позже протестующие направились в сторону площади Тараса Шевченка и продолжили акцию протеста там.

Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж. Застройщик - компания "Будинвест КМ".

Фото: censor.net.ua

Фото: #facebook#.com/katya.dunaevska

Обновление 21:05. Вечером к протесту подключились представители радикальных националистических движений "Азов" и "С14". Они пошли к стройке, чтобы сломать забор. В результате возникла потасовка с охранниками стройки, пострадал по меньшей мере один человек.

Фото: С14

Фото: С14

Фото: С14