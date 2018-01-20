На Виноградаре в Киеве протест против стройки перерос в столкновения (обновлено)

В районе парка планируют возвести многоэтажку.

В субботу, 20 января, в Киеве несколько десятков жителей Виноградаря перекрывали улицу Вышгородскую в районе дома №49, протестуя против уничтожения парка "Горка Кристера" и строительства многоэтажки, сообщает "Цензор".

Фото: censor.net.ua
Фото: #facebook#.com/renard.theshifty.9
Фото: #facebook#.com/renard.theshifty.9

Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".

Люди ходили по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускали лишь автомобили скорой помощи. Позже протестующие направились в сторону площади Тараса Шевченка и продолжили акцию протеста там.

Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж. Застройщик - компания "Будинвест КМ".

Фото: censor.net.ua
Фото: #facebook#.com/katya.dunaevska

Обновление 21:05. Вечером к протесту подключились представители радикальных националистических движений "Азов" и "С14". Они пошли к стройке, чтобы сломать забор. В результате возникла потасовка с охранниками стройки, пострадал по меньшей мере один человек.

Фото: С14
Фото: С14
Фото: С14
Фото: С14


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
Из-за расистского скандала в магазинах H&M в Южной Африке устроили погромыИз-за расистского скандала в магазинах H&M в Южной Африке устроили погромы
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве загорелся дом на Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшимиВ Киеве загорелся дом на Хмельницкого, где два года назад произошел обвал с погибшими
На Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройкиНа Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройки
Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 109 человекКоличество заболевших корью в Киеве увеличилось до 109 человек
В Харькове квартирный вор ранил ножом полицейского (обновлено)В Харькове квартирный вор ранил ножом полицейского (обновлено)
В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)
В Киеве на взятке поймали инспектора райуправления полицииВ Киеве на взятке поймали инспектора райуправления полиции
В Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMWВ Киеве прошло первое заседание суда по делу копа, застрелившего пассажира BMW
В Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кориВ Киеве родители массово покупают детям справки о прививке от кори
Корь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГАКорь в Киеве: зарегистрировано 92 больных, из них 68 детей - КГГА
В Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусеВ Киеве разъяренный пассажир устроил поножовщину в автобусе
Последние новости
Подгружаем последние новости