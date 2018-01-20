На Виноградаре в Киеве перекрывали улицу в знак протеста против стройки
В районе парка планируют возвести многоэтажку.
В субботу, 20 января, в Киеве несколько десятков жителей Виноградаря перекрывали улицу Вышгородскую в районе дома №49, протестуя против уничтожения парка "Горка Кристера" и строительства многоэтажки, сообщает "Цензор".
Как отмечают организаторы акции на странице мероприятия в Facebook, разрешение на вырубку 384 деревьев выдал еще Леонид Черновецкий в 2009 году, а "сейчас продажные чиновники пытаются пропихнуть эту аферу".
Люди ходили по пешеходному переходу, таким образом перекрыв движение по Вышгородской. Пропускали лишь автомобили скорой помощи. Позже протестующие направились в сторону площади Тараса Шевченка и продолжили акцию протеста там.
Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж. Застройщик - компания "Будинвест КМ".
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