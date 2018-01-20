Молдаванин пытался вывезти из Украины наркотики в киндер-сюрпризе (ВИДЕО)

Молдаванин пытался вывезти из Украины наркотики в киндер-сюрпризе (ВИДЕО)

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины наркотики, которые спрятал в киндер-сюрпризе и в пакете с чаем.

Об этом передает  пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, вчера в пункт пропуска "Кучурган" на выезд из Украины, на автомобиле прибыл 58-летний гражданин Республики Молдова.

"Общяя погранично-таможенная смотровая группа с привлечением пограничного служебной собаки, обученного выявлять наркотические вещества, провела тщательный осмотр автомобиля. В результате, в багажном отделении автомобиля, среди личных вещей было обнаружено киндер с "взрослым" сюрпризом и "бодрый" зеленый чай с добавлением наркотического вещества. Мужчина скрыл серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в детской игрушке киндер-сюрприз и сунул в пакет с чаем. по словам водителя такие "посленовогодние" подарки из Украины в Молдову передал его знакомый", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обнаруженное серо-зеленое вещество, вес которого составил около 18 граммов, было изьято. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)Женщина, сбившая копов во Львове на Рождество, покинула Украину (ВИДЕО)
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
В Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщинВ Херсонской области мужчина за два часа изнасиловал трех женщин
Студенты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучениеСтуденты КНУ имени Тараса Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение
Блок рекламы


Похожие новости
В ночном клубе Днепра посетитель приставал к девушкам и спровоцировал массовую драку (ВИДЕО)В ночном клубе Днепра посетитель приставал к девушкам и спровоцировал массовую драку (ВИДЕО)
Почти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогодыПочти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогоды
В Санкт-Петербурге крокодил охранял гранаты (ВИДЕО)В Санкт-Петербурге крокодил охранял гранаты (ВИДЕО)
Папа Римский обвенчал пару прямо на борту самолета (ВИДЕО)Папа Римский обвенчал пару прямо на борту самолета (ВИДЕО)
В Херсоне пьяная женщина ворвалась в школу и избила учеников (ВИДЕО)В Херсоне пьяная женщина ворвалась в школу и избила учеников (ВИДЕО)
В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку В киевском лифте неизвестный пытался задушить девушку
В Одессе затопило центральную улицу (ВИДЕО)В Одессе затопило центральную улицу (ВИДЕО)
В Казахстане город замело черным снегом (ВИДЕО)В Казахстане город замело черным снегом (ВИДЕО)
Крупнейший вуз Украины отменил занятия до весныКрупнейший вуз Украины отменил занятия до весны
В Польше корью заболели несколько заробитчан из УкраиныВ Польше корью заболели несколько заробитчан из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости