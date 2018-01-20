Молдаванин пытался вывезти из Украины наркотики в киндер-сюрпризе (ВИДЕО)

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины наркотики, которые спрятал в киндер-сюрпризе и в пакете с чаем.

Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, вчера в пункт пропуска "Кучурган" на выезд из Украины, на автомобиле прибыл 58-летний гражданин Республики Молдова.

"Общяя погранично-таможенная смотровая группа с привлечением пограничного служебной собаки, обученного выявлять наркотические вещества, провела тщательный осмотр автомобиля. В результате, в багажном отделении автомобиля, среди личных вещей было обнаружено киндер с "взрослым" сюрпризом и "бодрый" зеленый чай с добавлением наркотического вещества. Мужчина скрыл серо-зеленое вещество, вероятно марихуану, в детской игрушке киндер-сюрприз и сунул в пакет с чаем. по словам водителя такие "посленовогодние" подарки из Украины в Молдову передал его знакомый", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обнаруженное серо-зеленое вещество, вес которого составил около 18 граммов, было изьято. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.