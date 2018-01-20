В Днепре мужчину забили насмерть за воровство

В Днепре мужчину забили насмерть за воровство (ФОТО)

19 января на линию «102» поступило сообщение о том, что на проспекте Ивана Мазепы,14 обнаружен труп молодого мужчины, 1993 года рождения. По предварительной информации, перед смертью его держали в подвале и избивали.

На теле погибшего мужчины обнаружены следы сильных побоев. На месте происшествия работают судмедэксперты и полицейские, территорию оградили лентами.

Об этом сообщает Информатор .

«Вчера мне позвонил знакомый и сообщил, что он с товарищами украл моего мужа и его держат в подвале и избивают. Они это сделали из-за того, что раньше он украл у них телевизор, а вчера «обчистил» кого-то в центре города», — рассказала сожительница умершего.

По словам девушки, мужчину украли вчера, а всю ночь он находился в подвале. Позднее, ей снова позвонили и сказали, чтобы она приехала забрать сожителя. Когда девушка прибыла на место, она села в автомобиль, где находился ее муж.

«В машине было темно и я думала, что муж спит. Когда подъехали к дому, его тело выкинули из автомобиля. Я подошла к нему и увидела, что он мертв. Вызвала скорую, полицию. Еще в обед он был жив — я говорила с ним по телефону. Он спрашивал, жду ли я его. Ответила, что конечно, жду»,- поделилась девушка.

Девушка назвала полицейским имя мужчины, который звонил ей. Оказалось, что полицейские знают подозреваемого, так как он ранее «имел дело» с законом. 

Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли на колбасной фабрике «Алан». 




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