Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева

Иностранца с фиолетовыми волосами избили ногами в центре Киева (ФОТО)

В центре Киева неизвестные избили 23-летнего гражданина Великобритании Лиама Ентони Тонга, который приехал в столицу на два дня.

Об этом сообщает "Громадське".

Согласно информации, парень возвращался домой в Великобританию. Он сдал съемную квартиру и с чемоданом вышел на улицу, чтобы прогуляться по городу перед отлетом. Напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13 на него напали неизвестные. Сначала они начали бросаться снежками, толкнули ногой чемодан, а потом повалили и начали избивать.

Избитого мужчину увидела киевлянка, психолог Мария Макуха.

"Я спросила по-английски:"Что случилось?" Он рассказал, что на него напали трое молодых людей. Их внешность он не смог распознать. Помнит, что у одного была зеленая куртка. Лица у них были прикрыты капюшонами или шапками. Далее я вызвала полицию. Полиция сказала, что нужно заехать за "скорой" сначала, взять справки. Мы это сделали", - рассказала Мария Макуха.

У молодого человека были трещины зубов, трещина в носу, ушиб плеча. По словам психолога, они обратились в полицию, после чего он уехал. Известно, что парень добрался до Лондона.

Как объяснила Макуха, нападение было совершено не с целью грабежа, потому что все вещи пострадавшего оказались на месте. Она предполагает, что это случилось из-за нетерпимости - у парня волосы розового цвета и пирсинг в носу.

Как сообщалось, ранее в ночном клубе Днепра парень в футболке Superman приставал к двум девушкам и просил отдать ему коктейль. Завязалась массовая драка, в результате которой госпитализировали двух человек.




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