В ночном клубе Днепра посетитель приставал к девушкам и спровоцировал массовую драку (ВИДЕО)

В ночном клубе Днепра парень в футболке Superman приставал к двум девушкам и просил отдать ему коктейль. Завязалась массовая драка, в результате которой госпитализировали двух человек

Ночью 20 января в Днепре возле ночного клуба на улице Магдебургского права молодые люди устроили массовую драку, передает " Информатор ".

По словам посетительницы клуба, в заведение зашел парень в футболке Superman, начал приставать к ней и ее подруге.

"Говорил, что даст подзатыльник, просил отдать ему коктейль. Потом охрана вывела нас из клуба, хотя мы не нарушали порядок. У входа началась драка, в которую ввязались проходящие мимо люди", - рассказала девушка.

После приезда полиции участники конфликта продолжали ругаться. Некоторые из них были с окровавленными лицами и руками.

В результате драки двое пострадавших были госпитализированы.

По словам командира батальона патрульной полиции Днепра Дениса Петухова, возле ночного клуба была массовая драка. Участники события указали на одного и того же мужчину, который спровоцировал конфликт. Этого гражданина забрали в райотдел.