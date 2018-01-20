В ночном клубе Днепра посетитель приставал к девушкам и спровоцировал массовую драку (ВИДЕО)
В ночном клубе Днепра парень в футболке Superman приставал к двум девушкам и просил отдать ему коктейль. Завязалась массовая драка, в результате которой госпитализировали двух человек
Ночью 20 января в Днепре возле ночного клуба на улице Магдебургского права молодые люди устроили массовую драку, передает "
По словам посетительницы клуба, в заведение зашел парень в футболке Superman, начал приставать к ней и ее подруге.
"Говорил, что даст подзатыльник, просил отдать ему коктейль. Потом охрана вывела нас из клуба, хотя мы не нарушали порядок. У входа началась драка, в которую ввязались проходящие мимо люди", - рассказала девушка.
После приезда полиции участники конфликта продолжали ругаться. Некоторые из них были с окровавленными лицами и руками.
В результате драки двое пострадавших были госпитализированы.
По словам командира батальона патрульной полиции Днепра Дениса Петухова, возле ночного клуба была массовая драка. Участники события указали на одного и того же мужчину, который спровоцировал конфликт. Этого гражданина забрали в райотдел.
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Общество
20.01.2018 11:57