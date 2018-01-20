Пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим

Во время штурма его квартиры бросался петардами и пытался стрелять в полицейских.

Пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим
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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Утром 20 января в Одессе 49-летний мужчина в нетрезвом состоянии забаррикадировался в квартире и стрелял из окна по прохожим. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержанный по ч. 4 ст. 296 УК. Без пострадавших », - говорится в сообщении.

Представитель полиции Одесской области Руслан Форостяк уточнил, что мужчина стрелял из пневматического оружия с «хулиганских побуждений», вызванными «неадекватным состоянием». Он также отметил, что предварительно мужчина находился именно в состоянии алкогольного опьянения, однако результатов экспертизы полиция еще не получила, передает Громадське.

Напомним, вчера в Одессе полицейские застрелили мужчину, который ранил троих правоохранителей и таксиста.


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