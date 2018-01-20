Из-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧС

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 390 населенных пунктов - ГСЧС

В Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях, большинство - в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 298 н.п., Черкасская - 76 н.п., Черниговская - 16 н.п., которые были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Спасатели также отмечают, что в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения г. Вилково (привлечено 2 электростанции ГосЧС для обеспечения электроснабжения больницы и насосной станции).

В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции КП "Черкассыводоканал" (обеспечивает водоснабжение г. Черкассы), которая была обесточена 19 января в результате повторного отключения линии электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно".

"Осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения. Для оказания помощи бригадам облэнерго по распиловке поваленных деревьев на резервной линии электропередач привлечены от ГосЧС 2 ед. техники и 11 чел. в/с. Организован подвоз воды к населению и социальных объектов, для чего привлечены 11 ед. техники, из них от ГосЧС – 5 ед. техники (подвезено 170 тонн воды)", подчеркнули в ведомстве.




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