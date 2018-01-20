В мастерской одесского стрелка полиция нашла станки для изготовления оружия

Также в квартире Валентина Дорошенко задержали двух ранее судимых граждан.

Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка Валентина Дорошенко, который вчера устроил перестрелку в Одессе. Она находилась в замаскированном погребе под его домом.

В ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Также в квартире Дорошенко задержали двоих ранее судимых граждан.

Напомним, кроме пистолета-пулемета, у убийцы при себе были четыре осколочные гранаты.

Ранее сообщалось, что раненый в перестрелке в Одессе полицейский Сергей Пригарин умер в больнице. У него осталась жена и 2-летняя дочь.


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