В мастерской одесского стрелка полиция нашла станки для изготовления оружия

Также в квартире Валентина Дорошенко задержали двух ранее судимых граждан.

Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка Валентина Дорошенко, который вчера устроил перестрелку в Одессе. Она находилась в замаскированном погребе под его домом.

В ней обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Также в квартире Дорошенко задержали двоих ранее судимых граждан.

Напомним, кроме пистолета-пулемета, у убийцы при себе были четыре осколочные гранаты.

Ранее сообщалось, что раненый в перестрелке в Одессе полицейский Сергей Пригарин умер в больнице. У него осталась жена и 2-летняя дочь.