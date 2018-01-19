В полиции сообщили подробности стрельбы в Одессе

Начато уголовное производство по двум статьям.

В полиции Одесской области сообщили подробности с места стрельбы на ул. Новосельского в Одессе, в результате которой два человека погибли и четверо получили ранения.

"Установлено, что второй погибший - знакомый убитого стрелка. По предварительным данным, между ними был конфликт. Во время стрельбы по стражам порядка разыскиваемый совершил выстрелы и в сторону товарища", - сообщает пресс-служба областной полиции.

В ходе штурма в помещении, где прятался злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Сейчас они доставлены в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий.

На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также мини-цех по его изготовлению. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

В полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство по ст 115 (умышленное убийство) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

"Раненые (трое правоохранителей и гражданское лицо) находятся в больнице. Один из полицейских - в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Приморском районе Одессы полицейские застрелили мужчину, который ранил троих правоохранителей и таксиста.

Как выяснилось, убитый мужчина - известный одесский пророSSийский деятель Валентин Дорошенко. Он называл себя "членом партии Сталина", в 2010-м году пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.