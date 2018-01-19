Раненый в перестрелке в Одессе полицейский умер в больнице

Сергею Пригарину было 30 лет.

Раненый во время перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице.

Об этом сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице, Пригарин Сергей Владимирович погиб при исполнении своего долга", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня в Приморском районе Одессы полицейские застрелили мужчину, который ранил троих правоохранителей и таксиста.

Полиция начала уголовное производство по ст 115 (умышленное убийство) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия.

Как выяснилось, убитый мужчина - известный одесский пророSSийский деятель Валентин Дорошенко. Он называл себя "членом партии Сталина", в 2010-м году пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.