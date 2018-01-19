В магазинах Черкасс раскупили почти всю негазированную воду
В Черкассах горожане в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой.
Об этом сообщает vikka.ua.
Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и объявлением чрезвычайной ситуации в городе. Напомним, властители и энергетики успокаивают жителей города и уверяют: ситуация пока находится под контролем, а на ее решение брошены все силы. К вечеру работники облэнерго должны завершить ремонт электросети. Через несколько часов должно восстановиться и водоснабжение.
На полках остались только газированная и минеральная вода, или импортная вода с высокой стоимостью. Так, в одном из супермаркетов с негазированной водой осталась только вода стоимостью 90 гривен за литр.
Ажиотаж и у привозной воды в цистернах. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.
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