В магазинах Черкасс раскупили почти всю негазированную воду

В магазинах Черкасс раскупили почти всю негазированную воду (ФОТО)

В Черкассах горожане в течение дня опустошили полки супермаркетов с негазированной водой.

Об этом сообщает vikka.ua.

Люди массово хлынули в магазины из-за паники, вызванной отсутствием воды, а затем и объявлением чрезвычайной ситуации в городе. Напомним, властители и энергетики успокаивают жителей города и уверяют: ситуация пока находится под контролем, а на ее решение брошены все силы. К вечеру работники облэнерго должны завершить ремонт электросети. Через несколько часов должно восстановиться и водоснабжение.

На полках остались только газированная и минеральная вода, или импортная вода с высокой стоимостью. Так, в одном из супермаркетов с негазированной водой осталась только вода стоимостью 90 гривен за литр.

Ажиотаж и у привозной воды в цистернах. Люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать запасы.




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