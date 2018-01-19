Количество заболевших корью в Киеве увеличилось до 109 человек
Наблюдается тенденция к замедлению темпов заболеваемости.
В Киеве по состоянию на 19 января зарегистрировано 109 случаев заболевания корью, в том числе 81 случай среди детей до 17 лет.
Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.
"К счастью, наблюдается тенденция к замедлению темпов заболеваемости корью. Этому, безусловно, способствует прививочная активность населения и меры, введенные городскими властями. Однако расслабляться рано. Следите за собой, не посещайте без необходимости закрытые помещения с большим скоплением людей, не пренебрегайте элементарными мерами, вроде влажной уборки и проветривания", - напомнила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
Она также отметила, что за первые восемь дней нового года в Киеве прививки от кори сделали 23 тыс. человек, подавляющее большинство из них - дети.
"Это очень хорошая цифра, которая свидетельствует о том, что киевляне - прежде всего родители - прислушались к врачам, поверили в то, что вакцинация - самый надежный способ профилактики большинства инфекционных болезней. Однако, нужно понимать, что корь - не единственная опасная инфекционная болезнь. Есть много других угрожающих заболеваний, избежать которых помогут прививки", - добавила Гинзбург.
Она призвала жителей столицы не останавливаться и не ограничиваться только вакцинацией против кори.
Напомним, в Украине от осложнений после кори с начала года скончались три человека, еще пятеро - в прошлом году.
Министерство здравоохранения выступило за введение ответственности за отказ от вакцинации.
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Общество
19.01.2018 17:30