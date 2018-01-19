В МВД уточнили количество убитых и раненых в перестрелке в Одессе

Злоумышленник застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста.

Фото: dumskaya.net

В Одессе пророSSийский деятель Валентин Дорошенко, который был убит полицией, во время попытки задержания застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

"В результате стрельбы пострадали пять человек. Из них ранения получили трое стражей порядка и случайный очевидец события. Еще одного мужчину убили. Сейчас полицейские находятся в больнице, один из пострадавших в тяжелом состоянии... Прибыв на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника", - говорится в сообщении.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Один полицейский - в тяжелом состоянии.

Правоохранители обнаружили в помещении, в котором скрывался преступник, четыре гранаты. Также там был обнаружен вход в катакомбы.

Напомним, сегодня в Приморском районе Одессы полицейские застрелили мужчину, который ранил троих правоохранителей.

Как выяснилось, убитый мужчина - известный одесский пророSSийский деятель Валентин Дорошенко. Он называл себя "членом партии Сталина", в 2010-м году пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль - приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке.