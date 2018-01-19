ДТП в Харькове: Адвокат Зайцевой сообщила о скором окончании досудебного расследования

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, подходит к концу, дело вскоре передадут в суд.

Об этом сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь, передает Украинская Правда .

"Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело будет направляться в суд", - сказала она.

Козырь добавила, что со времени последнего судебного заседания 13 декабря, на котором на 2 месяца продлили арест Зайцевой, провели "много экспертиз".

"Прошло ряд экспертиз. Есть их результаты. Были и автотехнические экспертизы и медицинские – разные. Есть их результаты, но результатов озвучить не могу. Это только, когда дело в суд будет передано", - сказала Козырь.

Она отметила, что со своей подзащитной видится еженедельно, чувствует себя Зайцева плохо, поскольку жалеет о том, что произошло.

"Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о случившемся. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась", - сказала Козырь.

По просьбе спрогнозировать, когда дело могут передать в суд, адвокат сказала:

"Обещают, что в ближайшее время. Но это больше известно следствию".

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.