В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Одессы произошла перестрелка: ранены 3 полицейских, нападавший погиб (ФОТО, ВИДЕО)

19 января в центре Одессы во время перестрелки с применением автоматического оружия один человек погиб, есть раненые.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

ЧП произошло сегодня днем в районе улиц Новосельского и Старопортофранковской.

По предварительным данным, один человек погиб и есть раненые. По неподтвержденной информации, в числе потерпевших полицейские. На месте находится начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин. Ведутся оперативные мероприятия.

Как сообщил советник председателя Нацполиции Одессы Руслан Форостяк, в эфире "112 Украина", по предварительным данным, участковый инспектор Приморского райотдела полиции вместе с оперативным работником этого отделения прибыли на указанный адрес, где находился преступник, который разыскивался за правонарушение, предусмотренное ч.4 статьи 296 УКУ (Хулиганство).

 "Во время задержания правонарушитель применил огнестрельное оружие, ранил участкового инспектора, сотрудники применили табельное оружие. По предварительным данным, правонарушитель погиб на месте".

Как сообщает "Думская", перестрелка произошла возле школы №122 на Новосельского, 48. Очевидцы рассказали «Думской», что погиб 60-летний житель дома №48.

«У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», - говорит сосед.

Правда, полиция держит у стены и обыскивает еще нескольких человек, поэтому, что происходит, пока непонятно.

Соседи рассказали, что убитого мужчину звали Валентином.

«Он лет пять прятался, потому почему-то сорвался», — говорят они. 




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