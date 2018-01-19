В Тернополе случайно нашлось церковное сокровище
В Тернопольской области рабочие во время прокладки траншеи случайно обнаружили церковные колокола, зарытые в 20-х годах прошлого века.
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По словам местных жителей, в советские времена, когда уничтожались храмы, колокола закопали, а знали об этом всего лишь несколько человек, которые не дожили до наших дней, а потому неожиданная находка стала настоящим сюрпризом.
Интересно, что на колоколах четко виден год их изготовления – 1922.
Местные жители уже назвали обнаружение клада именно во время рождественских праздников Божьей благодатью и планируют отдать их на реставрацию, а после этого вернуть местной церкви.
Ранее сообщалось, что семья президента Петра Порошенко накануне Рождества подарила вертеп трапезному храму Софии Киевской, в котором с начала 2016 года проводит богослужения Украинская православная церковь Киевского патриархата.
Трапезная, которая была построена в 1722-130 годах, расположена напротив южного фасада Софийского собора. Это одно из главных сооружений Софийского монастырского ансамбля.
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