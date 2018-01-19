Защита Россошанского проиграла апелляцию на его арест

Защита Россошанского проиграла апелляцию на его арест

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Такое решение суд принял 18 января, оставив в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, Россошанский будет под арестом до 8 марта 2018.

Защита просила суд изменить меру пресечения Россошанский на домашний арест.

Как известно, защита Россошанского, который ранее признал вину, заявила, что тогда он оговорил себя.

1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря. По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела, Ирина погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в селе Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Задержанный оказался родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому объявлено о подозрении.

Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция уверяет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление. Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.




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