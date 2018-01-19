В Харькове квартирный вор ранил полицейского ножом в грудь

Злоумышленников задержали, правоохранителя доставили в больницу.

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Сегодня днем в Харькове при задержании квартирных воров полицейский получил ножевое ранение.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Нацполиции Сергей Князев.

"Около 14:00 в Харькове преступники совершили квартирную кражу. Во время преследования один из них нанес полицейскому ножевое ранение в грудную клетку", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Полицейского доставили в больницу.

"Сейчас идет сложная операция, чтобы спасти его жизнь", - сообщил Князев.

Напомним, ранее в Одессе в ходе спецоперации по задержанию вооруженного преступника были ранены трое полицейских, нападавший застрелен.